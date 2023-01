Inter, il gol annullato ad Acerbi brucia ancora: dura critica di Marotta al Var

Marotta su Lukaku e Skriniar

"Preoccupato per Lukaku e per gli infortuni? Capita. Lukaku ci aveva abituato a fare delle belle partite nella sua esperienza precedente, ma quest’anno la sua permanenza all’Inter è costellata da situazioni di difficile gestione. L’auspicio è che possa ritrovare quella forma atletica che poi gli possa consentire di realizzare i gol che ci aveva abituati a vedere", ha aggiunto. Sulla situazione legata al rinnovo di Skriniar, Marotta ha dichiarato: "Non facciamo deadline, assolutamente, sono dinamiche ormai ricorrenti in tutti i club. Non vorrei parlare di appuntamenti e non appuntamenti. Oggi siamo concentrati su un periodo molto difficile, a gennaio ci sono tante partite e vogliamo fare punti. Al di là di quello che è il giusto rispetto per il giocatore, la nostra concentrazione è per le partite che andremo ad affrontare".