Pagelle Inter: Calhanoglu concreto, Lautaro indiavolato

S. Inzaghi (all.) 6

Prestazione collettiva da sufficienza risicata, con il sospetto che l’ombra della Supercoppa abbia inciso troppo. C’è ancora da riflettere e correggere per tornare a convincere davvero.

Onana 6

Riesce a pasticciare un po’ nella propria area, nonostante il primo vero tiro nella sua direzione arrivi dopo 70 minuti di gioco.

Skriniar 5,5

Rinnovo sì o no? Intanto bisticcia a distanza con Onana e rinuncia a far ripartire l’azione quando ci sono i margini per farlo.

Acerbi 6

Si mette sulle tracce di Djuric, che si muove tanto su tutto il fronte e gli crea qualche affanno.

A. Bastoni 6

Accompagna l’azione e quando c’è bisogno attiva la contraerea sui palloni alti.

Darmian 6

Assolve i compiti difensivi sorvegliando su Doig. Per il resto sceglie di non ingaggiare duelli in fase offensiva.

Gagliardini 5,5

Per lunghi tratti viene seguito da Ceccherini. Si concede un paio di errori marchiani e più che evitabili.

Calhanoglu 6,5

A costo di rinunciare a qualche sortita offensiva, ci mette le gamba o si mette a fare l’ago della bilancia.

Asllani (24’ st) 6

Entra con il giusto piglio e sfiora il raddoppio con un bel tiro da fuori.

Mkhitaryan 6

Si accende a fine primo tempo, sfiora il gol quando apre l’interno. Per il resto vaga senza dare all’occhio.

Barella (32’ st) sv

Dimarco 6

Anche lui tira il freno a meno in vista del derby arabo. Questo però non gli risparmia una brutta botta.

Gosens (32’ st) sv

Dzeko 5,5

Non tiene i palloni davanti, a volte rinuncia anche alla lotta. In modalità risparmio in attesa della Supercoppa.

Correa (24’ st) 5,5

Attraversa una fase di involuzione.

L. Martinez 7

Tre gol nelle ultime tre partite giocate. Parte indiavolato e ci mette appena tre minuti per sbloccarsi. Tutto questo contrasta con il profilo basso adottato nella ripresa.

Carboni (44’ st) sv