Barella impazzisce durante Inter-Empoli: urla verso l'arbitro e il gesto che gela San Siro

MILANO - Tanto nervosismo in campo per Niccolò Barella nel corso della gara dell'Inter contro l'Empoli. Il centrocampista, apparso teso fin dall'inizio, è sbottato completamente quando, per un'entrata in ritardo su Parisi, il direttore di gara Rapuano ha estratto il cartellino giallo al suo indirizzo. Sanzione che costerà a Barella la squalifica: salterà il prossimo incontro, con la Cremonese. E Barella evidentemente non l'ha presa benissimo, visto che ha urlato all'indirizzo dell'arbitro al momento del cartellino. Non termina qui, perché appena tre minuti dopo Simone Inzaghi ha deciso di sostituirlo: decisione, anche questa, andata di traverso a Barella che, al momento della situazione, ha gettato i guanti per terra in un gesto di rabbia.