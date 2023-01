Inter-Empoli, le pagelle dei nerazzurri

Deve attrezzarsi con Darmian arretrato una volta che viene espulso Skriniar . L’Inter però è compassata anche in undici.

Non sceglie esattamente la partita giusta per farsi cacciare, anche se il tifo interista lo acclama all’uscita. Incauto l’intervento su Caputo , in quella zona.

Il tiro di Baldanzi è centrale è leggibile: anche lui affonda assieme all’Inter, dopo qualche intervento non difficile.

Rischia all’inizio quando Cambiaghi gli scappa via per andare al tiro. Troppo timoroso in generale, nella gestione.



Cercato meno del solito, è più una serata di copertura accentuata da un secondo tempo in dieci con obbligato spostamento all’indietro. Ottima la chiusura su Caputo.

E’ il primo a provarci nel secondo tempo: destro al volo in piena area, per il resto però non vede la porta.



Appare a intermittenza dentro una partita fin da principio in salita. Raggio d’azione limitato, l’ammonizione gli farà saltare la Cremonese.

Prova a incidere negli ultimi venti minuti, contro la squadra che lo ha lanciato in A.



Negli ultimi venti metri non si rende incisivo, alla lunga il doppio lavoro lo sfianca. Cerca inutilmente di contrastare Baldanzi sul gol.

Barella impazzisce durante Inter-Empoli

Riferimento centrale quando Calhanoglu si sgancia, però è stanco e discontinuo nei suggerimenti.



Vicino al gol dell’ex come l’anno scorso, il bis dopo il derby non gli riesce. Lo facilità la libertà concessagli in fascia.



Si vede al tiro, ma calcia con sufficienza. Un po’ meglio in pieno recupero, al volo.

Molto movimento, ma non ha lucidità sulla chance mancina a colpo sicuro. E’ un gol sbagliato che pesa.



In campionato, la titolarità gli mancava da tre mesi: non pervenuto, Inzaghi lo toglie quando deve riequilibrare l’Inter.

Al primo pallone toccato mette in difficoltà la difesa con un retropassaggio sciagurato. Mai pericoloso a destra.