Darmian rinnova con l'Inter: l'annuncio social è insolito, i dettagli

MILANO - "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian : il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024". Con questo comunicato il club nerazzurro annuncia il rinnovo del difensore di Simone Inzaghi, che precedentemente aveva il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Il simpatico annuncio social

È stato, di fatto, lo stesso Darmian a dare la notizia del suo rinnovo su Twitter: come mostrato dal video pubblicato dall'Inter, si vede il terzino al computer scrivere il tweet, poi pubblicato dal club. "L'Inter e Darmian insieme fino al 2024", questo il testo del messaggio social, poi arricchito da "From Darmian with love".