Lukaku duro contro Barella: la frase ripresa in diretta dalle telecamere

GENOVA - Attiimi di tensione tra Lukaku e Barella durante il match dell'Inter contro la Sampdoria a Marassi, posticipo della 22a giornata di campionato. Alta la posta in palio, con i nerazzurri chiamati a vincere per non vedere il Napoli capolista allontanarsi ulteriormente e al contempo mettere al sicuro il secondo posto, e con il risultato ancora fermo sullo 0-0 c'è stato un po' di nervosismo tra l'attaccante belga e il suo compagno di squadra.

Il battibecco in campo

Dopo un'incomprensione di gioco, il centrocampista azzurro si è sbracciato rivolgendosi da lontano al centravanti che non l'ha presa bene e si è a sua volta lasciato andare a una plateale reazione, ripresa in diretta dalle telecamere. Lukaku, evidentemente infastidito dall'atteggiamento di Barella, ha gesticolato furioso verso di lui mimando un no e urlandogli contro. La situazione è però tornata presto alla normalità e i due hanno ripreso a giocare, in attesa di chiarirsi poi negli spogliatoi durante l'intervallo.