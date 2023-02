Inter, oggi faccia a faccia ad Appiano Gentile: serve una svolta

MILANO - Inzaghi, innanzitutto. Ma anche i giocatori. Tocca a loro trovare il modo per risolvere i problemi di questa Inter: ovvero discontinuità di prestazioni e i punti persi con le piccole. Il messaggio di Marotta, intervenuto davanti alle telecamere di Sky, è stato forte e chiaro. « Avevamo 12 punti a disposizione, con Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna, quindi avversari oggettivamente inferiori, e ne abbiamo totalizzati soltanto 2 . Mentre contro Porto, Milan e Napoli ci sono state prestazioni vincenti. In campionato manca la continuità e senza quella non si può parlare di grande squadra. Tocca ad allenatore e squadre individuare la terapia ». E l’ad nerazzurro ha pure indicato il metodo, ossia «un confronto deciso e schietto tra giocatori e allenatore. Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma non ci sono motivi specifici per un intervento diretto. E non vogliamo nemmeno creare alibi».

Obiettivo obbligato

L’intento di Marotta è chiaro: mettere il gruppo davanti alle proprie responsabilità, allo scopo di provocare una reazione. L’allarme, chiaramente, suona in vista della prossima stagione, visto che per l’Inter è vitale partecipare alla Champions. Insomma, conta di più arrivare tra i primi quattro in campionato che andare oltre il Porto o rivincere la Coppa Italia. «Quello di essere protagonisti fino in fondo è un dovere, come fare più strada possibile. Ma siamo qua a chiedere ad allenatore e giocatori ancora più motivazione e concentrazione perché non si perda di vista quello che resta l'obiettivo di questa stagione, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions», ha ribadito Marotta, giusto per non rischiare fraintendimenti.

Fiducia a Inzaghi, ma…

Quello che non ha detto è che, inevitabilmente, ci saranno conseguenze se quel traguardo non dovesse essere tagliato. Inzaghi sarebbe il principale colpevole. E pagherebbe pure il fatto di non avere vinto lo scudetto l’anno scorso («Abbiamo condotto in testa per 3/4 di campionato e poi siamo scivolati su una buccia di banana, con la sconfitta a Bologna»), oltre ad essere finito troppo presto fuori da giochi in questo torneo. Al netto di un Napoli straordinario, naturalmente: «Sta battendo tutti i record. Merita di vincere il titolo». Ma l’Inter doveva comunque fare di più, quantomeno resistere. Le critiche a Inzaghi magari sono sotto traccia («La fiducia nei suoi confronti non è mai venuta meno»), ma emergono comunque: «Credo che in quelle partite non ci sia stato l’approccio adeguato. È su questo fattore che bisogna lavorare. La scienza ci aiuta a preparare nel modo migliore gli atleti. Poi, tocca a Inzaghi, con la sua bravura, scegliere i giocatori migliori da utilizzare in determinati momenti. Il turn-over è sua competenza».

Bravo Lautaro

Come premesso, ce n’è stato anche per i calciatori. Anche loro dovranno meritare di continuare a fare parte del progetto. La resa dei conti avverrà a fine stagione, ma da qui in poi occorre «ancora più applicazione e concentrazione. Perché gli avversari vanno sempre rispettati e mai sottovalutati». Da questo punto di vista, sono state apprezzate le parole di Lautaro. «Ha mostrato senso di appartenenza, caratteristica sempre fondamentale per un calciatore. E le sue dichiarazioni possono essere di grandissima utilità per spingere la squadra ad una reazione. Gli episodi di nervosismo? I giocatori remano tutti dalla stessa parte, altrimenti non saremmo qua e avremmo preso provvedimenti differenti».

Da conquistare

L’ultimo pensiero è stato per Lukaku: «Al termine della stagione tornerà al Chelsea, poi si aprirà uno scenario nuovo e vedremo cosa fare. Lui vuole restare, come ha già manifestato più volte. Vedremo se sarà il caso di poter negoziare un suo ritorno con noi». Come dire anche Big Rom dovrà conquistarsi il suo futuro in nerazzurro.