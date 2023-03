Adriano, la vita social sfrenata dell'ex imperatore di Roma e Inter

Di talenti in Serie A ne sono passati tanti, c'è chi ha dato tanto e chi poteva dare di più. Adriano, "l'imperatore" ex Roma e Inter, appartiene sicuramente alla seconda categoria. Potenzialmente uno degli attaccanti più forti di sempre, considerato addirittura da molti l'erede di Ronaldo il fenomeno, ma con un grande difetto: la mentalità e l'applicazione del campione. L'ex attaccante brasiliano con la maglia nerazzurra ha mostrato ciò che era capace di fare, tra potenza e dribbling era uno di quei giocatori in grado di dominare il campionato italiano. Poi? Cos'è successo? Un lutto, uno di quelli che ti lacera l'anima e ti spezza il cuore: e d'allora, non fu più lo stesso, adottò uno stile di vita sregolato e le prestazioni in campo ne risentirono in maniera esponenziale. Arrivò alla Roma per riscattarsi, verso la fine della sua carriera, ma il ricordo delle prestazioni super con la maglia nerazzurra rimasero tali, non mostrando più tutto il talento che aveva sfoggiato a Milano. Oggi, l'ex stella, si gode la sua vita in Brasile.