Spezia-Inter, Inzaghi: "Brozovic tornerà al top e Lukaku..."

MILANO - Torna in campo l' Inter che domani sera sarà ospite dello Spezia , in quello che sarà il preludio alla gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto in programma martedì."Cerchiamo continuità - ha detto Simone Inzaghi ai canali ufficiali del club- c'è stata la reazione dopo il ko di Bologna, facendo un'ottima gara contro il Lecce, ora dobbiamo continuare così, con questa determinazione e spirito. A La Spezia sarà una partita difficile, contro una squadra che ha un obiettivo ben preciso per il quale sta lottando. Ha cambiato allenatore e viene da due pareggi di fila: bisognerà fare le cose semplici ed essenziali".

Inzaghi: "Lukaku sta dando ottimi segnali. Brozovic? Tornerà al top"

"Conosciamo il valore di Lukaku, è venuto da un periodo problematico e adesso sta dando ottimi segnali. Si allena sempre nel migliore dei modi, ha fatto un gol importante col Porto e vogliamo che continui ad alzare la sua condizione. Di Marco? E' convocato, sta bene, mentre Correa ha fatto un lavoro parziale in gruppo, però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar? Purtroppo è ancora fermo, speriamo che al rientro da La Spezia possa unirsi a noi. Brozovic? Sono soddisfatto perchè sta lavorando bene. Ha fatto degli ingressi in campo buonissimi, per esempio col Porto e col Lecce. Di giorno in giorno la sua condizione migliorerà e tornerà al top. Il modulo? Inizialmente la mia carriera era basata su un altro modulo. Qui all'Inter e negli ultimi anni alla Lazio secondo me c'erano le caratteristiche giuste dei giocatori per giocare in questo modo. Abbiamo ottenuto ottimi risultati, poi durante la gara si può sempre cambiare".

Inzaghi: "Gagliardini e Asllani saranno preziosi da qui alla fine del campionato. Skriniar out? C'è chi lo sta sostituendo bene"

"Ognuno ha le proprie qualità: ho la fortuna di avere Darmian che può giocare da braccetto, ho D'Ambrosio che sta lavorando molto bene. Stiamo sopperendo all'assenza di Skriniar nel migliore dei modi. Gagliaridni e Asllani? Sono due grandi giocatori, lavorano molto bene nel quotidiano. Le rotazioni si sono allungate, ma saranno preziosi da qui alla fine, mancano ancora tantissime partite".