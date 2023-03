L'incredibile reazione di Lukaku sul rigore di Lautaro in Spezia-Inter: il gesto diventa virale

Gesto polemico di Romelu Lukaku, che in occasione del primo calcio di rigore concesso all'Inter sul campo dello Spezia ( e che Dragowski ha respinto a Lautaro Martinez), si è reso protagonista di una reazione che non è sfuggita alle telecamere. L'attaccante belga, che aveva realizzato il penalty contro l'Udinese a S.Siro nel turno precedente, si è rivolto alla panchina incredulo, e con ampi gesti ha rivolto ad Inzaghi una domanda diretta: "Perchè non lo batto io?".