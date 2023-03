Pagliuca choc: "Juve-Inter del '98 è stato un furto, sul pugno a Ceccarini..."

Juve-Inter, l'accusa di Pagliuca

Pagliuca ha raccontato così i concitati attimi dopo la mancata concessione del calcio di rigore per il contatto tra Ronaldo e Iuliano: "Abbiamo circondato l’arbitro in 11, pure il povero Simoni voleva entrare in campo. Il pugno? Non feci niente, assolutamente. L'ho colpito nel fianco, ma l’episodio ormai è prescritto. Mi ha chiesto chi fosse stato a darglielo e io dissi una bugia, menomale che non c’era il VAR. Tutti i miei compagni avrebbero voluto fare lo stesso. Non intendo scusarmi, lui non ha più arbitrato dopo quell'episodio per un motivo. È stato un furto vero e proprio. Anche altri arbitri e certi dirigenti hanno smesso, quindi evidentemente sto dicendo la verità".