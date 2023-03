Inter, Zhang sul derby in Champions: "Qualsiasi squadra è forte, ma..."

Un soddisfatto Steven Zhang si è espresso a Sport Mediaset al termine dello 0-0 di Porto-Inter che ha consegnato alla sua squadra l'accesso ai quarti di finale di Champions League, le sue parole: "Una notte emozionante, un duro lavoro e sacrifici del club che si sono riflessi nei traguardi raggiunti in questi anni. L'Inter ora è dove deve stare. Siamo molto contenti del risultato, l'Inter deve sempre competere ai massimi livelli. Competere ai massimi livelli è un obbligo per l'Inter. Vogliamo continuare a competere al massimo livello in Europa, questo è il nostro obiettivo". Il numero uno nerazzurro ha poi parlato ai microfoni di Sky su un possibile derby nella fase successiva della competizione...