Inter-Fiorentina, Inzaghi: "Sono deluso, ma ero più arrabbiato dopo la Juve"

MILANO - Decima sconfitta in campionato, la terza consecutiva. L'Inter, dopo aver perso contro Juventus e Spezia, cade anche di fronte alla Fiorentina, punita dal gil di Bonaventura ad inizio ripresa. Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, è deluso, ma prova a guardare oltre: "C'è grandissima delusione per le due sconfitte consecutive in casa davanti a un pubblico meraviglioso - ha dichiarato ai microfoni di Dazn -. Dobbiamo lavorare di più, abbiamo perso contro una squadra di assoluto valore. Ma è un momento negativo. Dobbiamo essere più cattivi in certe situazioni e sfruttare alcune occasioni. Ma non posso dire nulla sull'impegno, perchè dall'inizio alla fine, i giocatori hanno cercato di andare in gol. Ero più deluso dopo la sconfitta con la Juventus, rispetto ad oggi".

Inzaghi su Lukaku

Il tecnico dei nerazzurri parla poi di Lukaku, che nella sfida contro i viola ha fallito un paio di occasioni clamorose. "Se avesse fatto due gol, la sua prova sarebbe stata giudicata in modo diverso. Ma si è creato tante occasioni e ha fatto i movimenti che gli ho chiesto. Di occasioni ne abbiamo avute tantissime, non mi soffermerei solo su Lukaku. Siamo alla decima sconfitta e sicuramente c'è qualcosa che non va. Ed io, che sono l'allenatore, devo trovare la soluzione. Il morale? Non è dei migliori, ma fa parte del calcio. I giocatori sono i primi a capire la situazione. Con la società ci confronteremo come facciamo sempre perché questi risultati non ci soddisfano. In questo momento ciò che stiamo facendo non basta. Tra 72 ore siamo di nuovo in campo per una gara importantissima alla quale teniamo tanto".