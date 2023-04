Inter, Inzaghi: "Esultanza Lukaku? Fraintesa, l'aveva già fatta..."

TORINO - Dopo l'1-1 in extremis dell'Allianz Stadium contro la Juve, Simone Inzaghi tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Mediaset. "Cosa è successo nel finale di partita? Lukaku è stato frainteso. Lui esulta sempre così e ne è scaturito un parapiglia finale non bello da vedere che ci priverà di due giocatori importanti come Romelu e Handanovic. La reazione della squadra stasera mi è piaciuta, abbiamo fatto una grande gara su un campo difficile, contro una squadra in salute. Abbiamo comandato la partita, peccato non aver segnato in certe situazioni e quel gol non dovevamo concederlo. Lukaku provocato? Si senza dubbio, ma io vedo un giocatore che segna ed esulta. Non è stato un bello spettacolo da vedere, mi dispiace non averlo a disposizione al ritorno. Nel complesso però sono molto soddisfatto, il risultato poteva essere diverso ma mi prendo la prestazione. Distacco con una parte della tifoseria? Assolutamente no, la nostra tifoseria è fantastica, anche sabato ci hanno incitato per tutta la partita. E' chiaro che siamo l'Inter e si aspettano di più".