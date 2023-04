Salernitana-Inter 1-1, le pagelle nerazzurre: Lautaro si vede poco

SALERNO - Inter, S. Inzaghi (all.) 5,5 .

L’Inter - buona per un’ora - non vince da 4 partite: ed è un dato. Ma l’enorme quantità di occasioni sciupate non dipende da lui.





La parabola di Candreva lo beffa clamorosamente: aspettava il cross, trova il gol.





Una sola sbavatura vera: sulla traversa di Dia. Per il resto è ordinato.





In difesa c’è poco da fare e così si mette a cercare il gol. Che sfiora tre volte.





Riduce al minimo Kastanos.





Qualche buona iniziativa e un colpo di testa parato da Ochoa. Potrebbe osare di più.





Vivo, dinamico. Ochoa gli devia sul palo un tiro forte e preciso.