Inter, il futuro: Zhang-Oaktree, oltre il prestito c’è Investcorp

MILANO - Secondo Il Sole 24 Ore, Investcorp , fondo di private equity del Bahrein, è tornato a interessarsi all’acquisto dell’ Inter . Non si tratta di un inedito, visto che prima di tentare l’assalto al Milan (venendo poi “bruciato” dal RedBird), il gruppo finanziario asiatico aveva raccolto informazioni proprio sul club nerazzurro. E nuovi movimenti c’erano stati anche lo scorso autunno, senza però un vero affondo. Ora, insomma, il “file” sarebbe stato riaperto, partendo però dal tentativo di raccogliere un consorzio di investitori, con ogni probabilità sempre nell’area del Bahrein , per mettere in piedi l'operazione.

Scenari

Da un paio di anni e più ormai si registrano movimenti attorno all’Inter. Ma ogni manifestazione di interesse, anche quella più concreta, si è andata a infrangere contro le richieste di Zhang, che pensa a vendere ma ha fissato il prezzo oltre il miliardo di euro: in linea con gli 1,2 a cui Elliott ha ceduto il Milan a RedBird. Peraltro, quella cifra risulta davvero complicata da raggiungere senza che ci sia qualcosa di concreto attorno al nuovo stadio. E in tal senso, con il Milan che ha deciso di fare da solo, lo scenario è ancora più complesso. Tanto che si sta avvicinando pure la scadenza del prestito triennale che Oaktree ha concesso a Suning nel maggio 2021. E allora non è sbagliato immaginare che chiunque pensi di rilevare la maggioranza del club nerazzurro attenda l’anno prossimo, in modo da forzare la mano a Zhang, che se non salderà il debito (350 milioni interessi compresi) perderà le azioni dell’Inter, oppure per rivolgersi direttamente a Oaktree, una volta escusso il pegno. Il fondo americano, infatti, non avendo intenzione di tenersi il club nerazzurro, punterà ad una cessione in tempi rapidi, con una valutazione decisamente inferiore rispetto alle attuali richieste di Zhang.