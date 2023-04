Pagelle Benfica-Inter: gioiello Bastoni, Brozovic lucido

Diligente come al solito, non si fa abbagliare dal fraseggio rapido del Benfica. Non sbaglia una posizione, niente di niente.





Senza troppi problemi davanti alla sua area, diventa pericoloso davanti all’area avversaria con un sinistro potente che non si alza troppo. Difficile superarlo nel gioco aereo.





Gioca contro uno dei mostri sacri del Benfica e lo contrasta senza alcun timore. Joao Mario esce sconfitto dal confronto che perde soprattutto sul piano atletico. Il cross per la rete di Barella è un gioiello, identico a quello che mette sulla testa di Dumfries. .





Un bel po’ di errori nei primi 45’, ma nella ripresa è travolgente. Salva un gol su Rafa Silva, arriva puntuale sul cross di Bastoni e procura il rigore del 2-0. Esce stremato.