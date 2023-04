Inter, lite in allenamento tra Brozovic e Onana: Lukaku e D'Ambrosio li dividono

Nervi tesi in casa Inter. Durante la rifinitura di allenamento per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, avvenuto dopo la conferenza stampa di Inzaghi, c'è stata una dura lite. Lo scontro ha riguardato il portiere Onana e il centrocampista Brozovic ed è stato necessario l'intervento di Lukaku e D'Ambrosio per evitare il peggioramento della situazione tra i due.