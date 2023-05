Verona-Inter diretta 0-3: ora LIVE la partita di oggi

VERONA - Due vittorie consecutive in campionato, con il mirino fisso sulla terza. L' Inter di Simone Inzaghi va a caccia di punti preziosi in chiave Champions e proverà a farlo al Bentegodi contro il Verona .

22:08

Ci prova subito Mkhitaryan

Mkhitaryan avanza verso l'area di rigore del Verona e scaglia un destro, che però è impreciso.

22:04

45' - Inizia il secondo tempo di Verona-Inter

Squadre in campo per i secondi quarantacinque minuti di gara. Nerazzurri avanti di tre reti.

21:49

45' + 1' - Fine primo tempo, Inter avanti di tre gol

Dopo un minuto di recupero, termina la prima frazione del Bentegodi: Verona-Inter 0-3!

21:48

Handanovic ancora decisivo

Il Verona chiude la prima frazione in attacco e si rende pericoloso con una girata di Gaich. Handanovic è decisivo e con i pugni manda in angolo!

21:45

Mkhitaryan sfiora il poker!

Inter che sfiora anche il quarto gol: tentativo di Mkhitaryan con il destro, la conclusione si spegne sopra la traversa.

21:41

38' - Tris dell'Inter: ci pensa Dzeko!

Inter scatenata al Bentegodi, dopo Calhanoglu ecco il tris firmato da Edin Dzeko servito da Lautaro. Partita in ghiaccio e Verona al tappeto.

21:39

36' - Segna l'Inter, segna Calhanoglu

Capolavoro dalla distanza di Calhanoglu sotto l'incrocio. Raddoppio Inter!

21:37

Ci prova il Verona con Gaich

Verona pericoloso di testa Hien su punizione dalla trequarti, pallone alto non di molto

21:34

31' - Inter in vantaggio: autogol di Gaich

Su situazione d'angolo l'Inter la sblocca. D'Ambrosio tocca corto per Dimarco che la mette tesa in area, Gaich di testa la devia nella sua porta: 0-1!

21:30

Miracolo di Montipò! Si salva il Verona

Calhanoglu pennella in area per la testa di Dzeko che schiaccia, ma Montipò con un colpo di reni mette in corner. Sull'angolo ancora Montipò decisivo, questa volta su De Vrji! Brividi per il Verona.

21:21

Handanovic ci mette una pezza!

Verona pericoloso con Verdi, che in entra in area e col sinistro calcia verso la porta: Handanovic si fa trovare pronto e tiene a galla l'Inter.

21:11

Inter con il pallino del gioco

Quasi dieci minuti di gara al Bentegodi, con l'Inter che ha preso le redini del gioco e che inizia a pressare verso l'area veronese alla ricerca del vantaggio. Dzeko da calcio d'angolo ci prova di testa, ma non inquadra lo specchio della porta.

21:01

Verona-Inter: inizia il match!

Fischio di Orsato: al Bentegodi inizia Verona-Inter!

20:48

Inter, le parole di Calhanoglu

Ai microfoni di Inter TV, il centrocampista turco Hakan Calhanoglu ha presentato la sfida contro il Verona. "Credo che quest'ultima settimana abbiamo lavorato molto bene e trovato i risultati che volevamo. Stiamo giocando bene, siamo concentrati: sappiamo che oggi sarà una partita tosta, come sempre. Però siamo l'Inter e vogliamo vincere. Verona? Una gara tosta, pesante, loro giocano sempre uomo contro uomo. Tutti pensano sempre alla Champions, però noi siamo in campionato con la nostra testa: dobbiamo ancora pedalare e sarebbe importante vincere, tutti i punti sono importanti per noi. Decima partita in un mese, c'è stanchezza? No, meglio giocare ogni tre giorni. Così almeno c'è ritmo: ormai siamo abituati e non cambia niente".

20:21

Inter, nel 2023 mai tre vittorie di fila

Due vittorie consecutive per l’Inter di Simone Inzaghi, che però in campionato nel 2023 non è ancora riuscita ad infilare tre successi di fila: l’ultima volta in Serie A risale infatti ai tre successi collezionati tra novembre 2022 e la prima gara del nuovo anno solare.

20:14

Verona-Inter, le curiosità della partita

L’Inter è la squadra che ha vinto più sfide contro il Verona in Serie A: 38 su 63 (21N, 4P). In aggiunta però, solo contro il Torino (25) gli scaligeri hanno pareggiato più match nel massimo campionato che contro i nerazzurri (21). I quattro successi del Verona contro l’Inter in Serie A sono tutti arrivati in partite casalinghe, tuttavia l’ultimo successo degli scaligeri contro i nerazzurri risale al 9 febbraio 1992 (1-0), da allora tre pareggi e otto sconfitte per i gialloblù in 11 sfide interne nel torneo.

20:00

Verona-Inter, le formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi, Lazovic; Gaich. Allenatore: Zaffaroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Verona - Stadio Bentegodi