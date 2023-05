Mourinho risponde a Ulivieri: “Attaccato da chi è stato squalificato tre anni"

A margine del commento alla sconfitta della Roma con l'Inter, Mourinho lancia una bordata: "Ci sono episodi nella partita che se la società vuole commenterà, io non parlerò anche perché sono stato distrutto e attaccato a livello della mia etica ed educazione. Però sono anche felice perché lo ha fatto una persona che è stato squalificato per 3 anni per calcio scommesse e questo mi dà gioia". Il chiaro riferimento è a Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, che in settimana aveva definito a sua volta l'atteggiamento dello Special One contro Chiffi "grave e inaccettabile".