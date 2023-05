Euroderby boom: per Milan-Inter. Ci sarebbero voluti 26 stadi

Com'era la storia che bisognava abbattere San Siro, tempio del calcio mondiale, per costruirvi accanto un impianto dalle dimensioni e dalla capienza più ridotte, demolendo 97 anni di storia? Nel breve arco di sei giorni, lo stadio si accinge a ospitare i due euroderby fra Milan e Inter, in palio la finale di Champions League: non potrebbe esserci teatro migliore per ospitare due sfide di questa importanza. E di questo valore, non soltanto squisitamente sportivo. Per Milan-Inter, la caccia ai 74 mila biglietti disponibili scatenatasi immediatamente dopo la qualificazione delle due milanesi, partorirà un incasso di 10 milioni di euro, record di tutti i tempi per il calcio italiano, superando il primato stabilito in occasione di Milan-Tottenham (9 milioni 133 mila 842 euro). Sul proprio sito, la società di Gerry Cardinale ha registrato 2 milioni di richieste di biglietti: per esaudirle tutte ci sarebbero voluti 26 Meazza.