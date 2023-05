Milan-Inter: dove vederla in tv

MILANO - Allo stadio Giuseppe Meazza , San Siro , va in scena Milan-Inter , gara valida per l'andata delle semifinali di Champions League . Fischio d'inizio alle ore 21. Dirige l'arbitro spagnolo Gil Manzano .

Milan-Inter, gara valida per l'andata delle semifinali di Champions League, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza, San Siro e sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video e Tv8.

Milan e Inter, si affrontano per la quarta volta in stagione. Dopo i derby in campionato: (3-2) del Milan all'andata e (1-0) dell'Inter al ritorno, i nerazzurri hanno stravinto nella finale di Supercoppa Italiana, travolgendo i rossoneri per (3-0). Il Milan arriva alla semifinale di Champions, dopo aver eliminato il Napoli ai quarti. In precedenza aveva estromesso il Tottenham agli ottavi, mentre nella fase a gironi è arrivato secondo dietro al Chelsea, in un gruppo completato da Dinamo Zagabria e Salisburgo. Barcellona e Viktoria Plzen sono invece gli avversari eliminati nella fase a gruppi dall'Inter, che ha poi mandato a casa le portoghesi Porto e Benfica.

