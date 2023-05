Formazioni Milan-Inter, chi gioca e le scelte di Pioli e Inzaghi: diretta

MILANO - Rafael Leao è il dubbio più grande per Milan-Inter di questa sera. L’attaccante portoghese stamattina effettuerà un test a Milanello insieme allo staff medico e solamente dopo Stefano Pioli deciderà se convocarlo per la semifinale d’andata. Leao sabato contro la Lazio era uscito dal campo per un’elongazione del muscolo lungo adduttore, ma già lunedì non avvertiva più dolore. Ecco perché ieri a Milanello ha cominciato a correre sul campo, con un’andatura blanda, senza forzare. Stamattina infatti Rafa effettuerà scatti e cambi di direzione, e se tutto dovesse andare per il verso giusto, allora verrà convocato e avrà buone possibilità di giocare in Champions. La decisione arriverà oggi ma nel frattempo ieri il tecnico rossonero ha provato la formazione con il solito 4-2-3-1 senza il portoghese, che tatticamente non ha partecipato alle ultime tre sedute a Milanello. Il sostituto designato è Alexis Saelemaekers , che verrà dirottato sulla fascia sinistra. A destra invece agirà Brahim Diaz , con Bennacer che lavorerà per vie centrali alle spalle di Giroud . A centrocampo ci sarà ancora la coppia formata da Tonali e Krunic mentre in difesa Calabria , Kjaer , Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan .

QUI INTER: Soluzione a sorpresa. Il dubbio tra Brozovic e Calhanoglu, infatti, potrebbe essere sciolto con l’impiego di entrambi nell’undici iniziale. Le ultime ore, insomma, avrebbero fatto cambiare i piani ad Inzaghi. Mkhitaryan, che sembrava certo di una maglia, anche come conseguenza della panchina iniziale con la Roma, ora è il candidato forte per restare fuori nell’Euroderby. Attenzione, non è ancora una certezza, visto che manca la sgambata di questa mattina, ma una forte probabilità. Nel caso, significherebbe affidare la regia a Brozovic, così da sfruttarne il momento di forma e di lucidità. Allo stesso tempo, non verrebbe penalizzato Calhanoglu, che aspetta il derby con una carica speciale e che potrebbe vivere male un’esclusione. Mkhitaryan, insomma, diventerebbe la carta da giocare nella ripresa, a seconda delle esigenze. Tanto più che c’è comunque una semifinale di ritorno da giocare e, tra una settimana, le scelte potrebbero cambiare. Questa mattina andrà in scena anche il provino decisivo per Gosens. Il tedesco è destinato ad accomodarsi in panchina, ma è necessario capire se possa essere preso in considerazione per giocare o se farà solo presenza. L’allenamento di ieri, comunque, ha dato buone indicazioni. Oggi non ci sarà il pranzo ufficiale dell’Uefa. Il Milan non lo fa mai e non ha fatto eccezioni nemmeno per l’Euroderby. L’Inter si riserva di scegliere se organizzarlo per il ritorno.

Probabili formazioni Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: 83 Mirante, 28 Thiaw, 20 Kalulu, 46 Gabbia , 5 Ballo Touré, 32 Pobega, 30 Messias, 90 De Ketelaere, 12 Rebic, 27 Origi. Indisponibili: Leao, Florenzi. Squalificati: -. Diffidati: -.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 8 Gosens, 46 Zanotti, 14 Asllani, 5 Gagliardini, 22 Mkhitaryan, 90 Lukaku, 11 Correa. Indisponibili: Skriniar. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna)

Guardalinee: Barbero,Nevado

Quarto uomo: Sanchez

Var: Munuera

Avar: Hernandez

Milan-Inter su Prime Video, attiva ora