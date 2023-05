Milan e Inter, ecco quanto guadagna chi va in finale di Champions League

Milan e Inter sono pronte a sfidarsi nella semifinale d'andata di Champions League. In palio un prestigioso traguardo sportivo e un guadagno economico super. I due club milanesi, al pari di Manchester City e Real Madrid (che ieri hanno dato vita alla prima semifinale), potrebbero incassare una cifra vicina ai 100 milioni di euro, grazie all'approdo in finale. I rossoneri, arrivati in semifinale eliminando Tottenham e Napoli, hanno già portato a casa 85 milioni di euro; l'Inter, che ha sconfitto Porto e Benfica, ha incassato una cifra che sfiora gli 82 milioni.