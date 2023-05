Eriksen, il racconto shock: "Così ho rivisto il video del mio malore"

ROMA - Un ritorno in campo che ha avuto del clamoroso, quello di Christian Eriksen dopo quanto accaduto durante il match tra la Finlandia e la sua nazionale, la Danimarca, in una partita degli Europei, nel giugno 2021. Il centrocampista, all'epoca all'Inter, cadde a terra svenuto, vittima di un arresto cardiaco. Quel giorno, se lo staff medico e i compagni di squadra non fossero intervenuti tempestivamente, Eriksen avrebbe seriamente rischiato la vita. Il danese ha parlato della propria esperienza ai Laureus Sports Awards di Parigi, che l'hanno visto vincere il premio World Comeback of the Year. Per l'occasione, è stato trasmesso il video sul suo ritorno che comprendeva anche le immagini del suo malore, il suo trasporto in barella e i volti scioccati dei compagni di squadra. Eriksen davanti a immagini così scioccanti ha commentato di aver "visto il video quasi il giorno dopo che è successo, solo per vedere davvero cosa era accaduto e superare tutte le emozioni e prepararmi per dopo", aggiungendo che "non diventa mai più facile. Lo guardi e poi non pensi davvero a cosa sia. Basta guardarlo e poi basta". Dopo i fatti Eriksen è stato dotato di un defibrilatore per controllare il battito e in quel periodo era davvero complesso ipotizzare un suo rientro in campo. Di certo non in Italia dove, dopo la tragedia di Morosini, le regole sui problemi cardiaci sono molto stringenti. E quindi, non potendo proseguire la propia avventura con l'Inter, è arrivato dapprima il trasferimento al Brentford e, in seguito la scorsa estate al Manchester United. "Sono stato fortunato", ha commentato Eriksen che ha sfiorato la morte ma è tornato a vivere.