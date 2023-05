Nesta e il segreto da derby: "Dovevo stare lontano da Gattuso per un motivo"

Lacrima facile

E a pochi minuti dall'inizio della sfida ha parlato un grande ex rossonero come Alessandro Nesta: "A chi stavo lontano prima del derby? Il mio segreto era stare lontano da Rino Gattuso, che saluto - ha detto l'ex difensore scherzando a bordo campo ai microfoni di 'Prime Video' -. Lui già una settimana prima iniziava a vivere la partita e a me metteva l'ansia, io non potevo stare come lui". E un ricordo del Gattuso 'versione derby' è arrivato anche da Andriy Shevchenko, altra leggenda del Milan: "Rino era forse quello più emotivo, dalla lacrima facile. Quello più agitato anche, le aveva tutte lui".