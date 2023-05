Djokovic a bordo campo per Milan-Inter: cos'ha fatto con Leao e Ibrahimovic

Notte di stelle a San Siro , per il derby di Champions tra Milan e Inter . Chi non poteva perdersi la semifinale d'andata c'è anche Novak Djokovic. grandissimo tifoso rossonero, che prima del fischio iniziale ha parlato ai microfoni di Milan TV. "È una bellissima esperienza venire a San Siro. Da quando ero giovane sono tifoso del Milan, come mio papà. Ho giocato molti tornei in Italia e ho anche seguito molti calciatori serbi. Il Milan è nel mio cuore, sono molto felice di stare qui stasera". Il campione serbo ha anche incontrato Leao e Ibrahimovic a bordo campo.

Milan-Inter, il tifo di Djokovic a San Siro

Il tennista serbo, attuale numero uno al mondo, si è immortalato in alcuni bellissimi scatti insieme ai suoi idoli rossoneri. Tanti sorrisi, nonostante il forfait di Leao. "Non sono mai stato cosi vicino al campo - ha detto - Posso solo immaginare la sensazione di entrare in campo con 80mila persone. Il Milan è una delle più grandi squadre del mondo, ha una storia incredibile, è un club che merita di stare qui. Speriamo di vederlo anche in finale. Mi sento molto vicino a tutta la squadra, in particolare a Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic".