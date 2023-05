Materazzi a Napoli: comprata la statuetta della testata di Zidane

NAPOLI - Souvenir particolare per Marco Materazzi , in queste ore in vacanza a Napoli . L'ex difensore dell' Inter e della Nazionale ha acquistato la statuina che ritrae la scena della testata che Zinedine Zidane gli rifilò nella finale dei Mondiali 2006. L'iconica immagine è stata riprodotta in terracotta dall'artigiano del presepe di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio .

Di Virgilio: "Statuina di Zidane? Materazzi è scoppiato a ridere"

Lo stesso artigiano racconta il pomeriggio trascorso in compagnia del campione del mondo 2006: "Materazzi si è trattenuto a lungo nel mio laboratorio facendo mille domande sull'arte del presepe ma quando gli ho fatto vedere la scena della testata, da me creata qualche tempo fa, è scoppiato in una fragorosa risata e l'ha voluta per forza acquistare, accettando come dono solo un corno portafortuna".