Inter-Sassuolo, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Correa dall'inizio?

MILANO - Dopo la vittoria nella semifinale d'andata di Champions nell'euroderby contro il Milan, l'Inter di Simone Inzaghi si rituffa in campionato. Ampio turnover previsto in casa nerazzurra. In porta dovrebbe andare Handanovic. In difesa si rivedranno con ogni probabilità D'Ambrosio e De Vrij con Acerbi confermato dal 1'. Sugli esterni Dumfries e Bellanova, in mezzo al campo Brozovic parte titolare con Barella e Mkhitaryan. In attacco ecco Lukaku con Correa. QUI SASSUOLO: Dionisi può contare su Pinamonti e Zortea tornati dalla squalifica. Davanti a Consigli agiranno Erlic e Ruan Tressoldi, con Toljan e Rogerio sulle fasce. In regia intoccabile Maxime Lopez, completano il reparto Frattesi ed Henrique. In attacco torna Pinamonti supportato da Berardi e Laurienté.