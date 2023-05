Dionisi ammette: "L'Inter è nel suo miglior momento. Su Pinamonti..."

SASSUOLO - Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter di Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi. Queste le sue parole in vista del match di domani: "Affronteremo l'Inter nel suo momento migliore della stagione. I nerazzurri hanno creato tantissimo ultimamente, sappiamo bene che sarà un impegno difficile ma al tempo stesso molto stimolante". Dionisi sul rinnovo: "So di avere la fiducia della società, me lo hanno dimostrato nei momenti di difficoltà oggettiva. Apprezzo le parole di Carnevali. Quando ci saranno novità verranno comunicate". Sulla formazione da schierare contro l'Inter: "Siamo in un buon momento. Recuperiamo Pinamonti dalla squalifica. Pian piano anche Muldur. Laurienté? Sta abbastanze bene, potrebbe partire dal 1' domani. Pinamonti dall'inizio? Dipende da come si allena. Difficile stravolgere la formazione. Chi sta giocando meno avrà comunque più spazio nelle ultime partite".