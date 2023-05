Inter-Sassuolo, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Inter-Sassuolo

Orario partita: ore 20:45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky 251

Pay TV Streaming: Dazn, Sky-Go, Now

Inter-Sassuolo orari e canali

Inter-Sassuolo, match valido per la trentacinquesima giornata in programma allo stadio Meazza di Milano, sarà trasmesso in diretta da Sky con canali di riferimento Sky Sport Uno (Numero 201) Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251); e da DAZN, scaricando l'app disponibile su smart tv con un dispositivo come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation o XBox.

Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta TV

Inter-Sassuolo, gara valida per la trentacinquesima giornata di serie A, sarà trasmessa su Sky e Dazn.



Inter-Sassuolo dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Inter e Sassuolo sarà visibile in streaming sull'app di DAZN, scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet previo abbonamento; oppure su Sky-Go, per gli abbonati di Sky. Altra ipotesi è quella di NOW.

Inter-Sassuolo in Diretta: la cronaca

L'Inter è reduce dalla vittoria sulla Roma in campionato e da quella in Champions sul Milan, il Sassuolo invece, nell'ultimo turno, non è andato oltre l'1-1 nel derby casalingo contro il Bologna.Qui le probabili formazioni

Inter-Sassuolo segui la diretta sul nostro sito

Segui Inter-Sassuolo su DAZN, attiva ora