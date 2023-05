Diretta Inter-Sassuolo: segui la partita LIVE

MILANO - Caccia al secondo posto per l'Inter di Simone Inzaghi , che ospita il Sassuolo a San Siro nel match valido per la 35ª giornata di Serie A (ore 20:45): vincendo i nerazzurri svalcherebbero infatti la Lazio (terza) agganciando la Juve a tre giorni dal ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan. Segui la diretta della partita...

20:30

Inter, c'era un volta il pari

L’Inter non ha pareggiato alcuna delle ultime 21 sfide di massimo campionato giocate al Meazza (16 vittorie e cinque sconfitte); l’ultima volta in cui finì con il segno X in una gara casalinga dei nerazzurri in Serie A risale al marzo 2022: 1-1, contro la Fiorentina.

20:20

Tabù Sassuolo

Dopo quattro successi consecutivi, il Sassuolo ha vinto soltanto una delle ultime otto partite di Serie A contro l’Inter, nel febbraio 2002, 2-0 con reti di Raspadori e Scamacca, collezionando cinque sconfitte e due pareggi.

20:15

Inter a caccia della quinta

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato, dopo essere rimasta a secco di successi nelle precedenti cinque, segnando una media di 3.5 reti a partita (14 nel parziale); i nerazzurri però non mettono in fila più vittorie consecutive in un singolo campionato di Serie A dal periodo novembre 2021-gennaio 2022, quando arrivarono a otto.

20:00

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All.: Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All.: Dionisi

San Siro - Milan