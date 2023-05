Inter-Sassuolo 4-2, le pagelle nerazzurre: Mkhitaryan fondamentale

De Vrij 6

La sua partita finisce anzitempo per un giallo tanto ingiusto quanto rischioso.

Bastoni (28’ st) 6

Arruolato in tutta fretta.

Acerbi 6

Davanti si ritrova Berardi ed è tutt’altro che un cliente comodo.

Bellanova 5,5

Seconda da titolare in campionato. Spesso la confusione gli annebbia la mente, quando può risale la china fino a propiziare l’autogol.

Darmian (34’ st) sv

Gagliardini 5

Non aiuta come dovrebbe in fase di contenimento e marcatura. Quando ha il pallone tra i piedi gli manca il guizzo per marcare la differenza.

Brozovic 6

Nel primo tempo non c’è modo di impostare come vorrebbe. Nella ripresa alterna cose buone ad altri svarioni. E nel finale rischia grosso su un contrasto pericoloso.

Mkhitaryan 6,5

Solito moto perpetuo fondamentale per la causa. Un’ora basta e avanza in vista del derby di ritorno.

Asllani (16’ st) 5,5

Si accasa sul centrosinistra nella mezz’ora finale, ma è disattento su Frattesi.

Dimarco 6

Qualche spunto degno di nota per poi uscire in vista della notte di gala in Champions.

Gosens (16’ st) 5,5

Manca goffamente un tiro al volo. Si fa notare per poco altro.

Lukaku 8

Il primo tiro è un rasoterra largo, il secondo è un concentrato micidiale di potenza e precisione. A ridosso del recupero mette la parola fine con la doppietta.

Correa 5,5

Nei suoi 45’ ci sono un gol annullato e un colpo di testa finito alto. Poi deve arrendersi per un affaticamento ai flessori.

Lautaro (1’ st) 6,5

Timbra il cartellino anche partendo dalla panchina. Il finale di partita è tutto in fase di aiuto per i compagni.