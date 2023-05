Diretta Inter-Milan: ora LIVE la partita di oggi

20:57

Squadre in campo, c'è l'inno della Champions

Le due squadre sono schierate al centro del terreno di gioco: è il momento dell'inno della Champions League.

20:40

Marotta a Mediaset

Marotta parla anche a Mediaset: "È una grande soddisfazione per il mondo Inter essere qui, è uno spot importante per il mondo del calcio e il nostro movimento calcistico aveva bisogno di una notte del genere. Una qualificazione in finale potrebbe vendicare lo scorso campionato? È inutile andare a rinvangare il passato, oggi siamo concentrati sul presente che è un presente bellissimo e straordinario. Siamo qui per essere protagonisti anche stasera e siamo qui per sognare un qualcosa di straordinario. Cosa non dovrà sbagliare l’Inter questa sera? È inutile fare pretattica, bisogna avere i presupposti che corrispondono a grande determinazione, motivazione e intelligenza tattica. Giocheremo contro un avversario arrabbiato e dobbiamo essere bravi ad affrontarlo. L’Inter è arrivata al top per queste grandi sfide decisive? Questa è stata una stagione anomala con il Mondiale in inverno che ha coinvolto tanti nostri giocatori che volevano parteciparvi nel migliore dei modi. Qualcosa c’è servito come esperienza, se si dovesse ripetere una stagione del genere dovremmo adeguarci a questa situazione: penso che gli alti e bassi siano dovuti anche a questa cosa. Oggi stiamo bene sia fisicamente che tecnicamente e quindi siamo ottimismi. La prima mezz’ora sarà decisiva? Senza dubbio, ma non mi voglio addentrare più di tanto in questione che toccano all’allenatore. Ma è chiaro che ho vista la squadra molto concentrata, il mister l’ha preparata molto bene e quelle considerazioni che avete fatto e che condivido saranno state oggetto di valutazione anche da parte del nostro allenatore".

20:35

Marotta è ottimista

Le parole a Sky di Beppe Marotta, ad dell'Inter: "Il nostro allenatore è molto bravo, ha studiato benissimo la partita. Saprà creare gli atteggiamenti giusti. È la manifestazione più importante nello scenario calcistico mondiale. Un derby nel derby è qualcosa di magico ed indimenticabile. La squadra è composta da tanti giocatori maturi, che hanno giocato in grandi club. Sono ottimista. C’è un avversario che ha il dente avvelenato, dobbiamo essere rispettosi ma sicuri di noi stessi. Per tutti noi e per il mondo Inter è il coronamento di un quadriennio. È un sogno oggi, in questo momento dobbiamo avere l’approccio giusto, sapendo che andrà giocata con grande intensità". Poi, su qualche problema logistico nell'arrivo dell'Inter al Meazza, dice: "Ci sono stati piccoli problemi di ordine pubblico, nella tabella di marcia eravamo di anticipo e siamo arrivati negli spogliatoi con tre minuti di ritardo. Quindi niente di negativo".

20:20

Pioli ci crede

Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla a Sky prima del derby: "C'è voglia di mettere in campo una prestazione all'altezza e di vincere la partita. Leao? Sta molto bene, è molto motivato: manca anche Bennacer, sappiamo quello che vogliamo fare, ovvero essere pericolosi e compatti segnando qualche gol. Vogliamo cominciare bene, la partita è lunga, vogliamo starci dentro e prenderci vantaggi in tutte le situazioni. Ho dormito bene sapendo che stasera potrei essere l'allenatore più felice al mondo o il più deluso". L'allenatore rossonero parla anche a Mediaset: "Vedo lo sguardo di giocatori che sanno di giocare una partita importantissima: ci dovrà essere aspetto mentale, caratteriale. Serve qualcosa di eccezionale sotto ogni punto di vista. Leao ha voglia, si sente un leader di questa squadra. Il suo atteggiamento è cresciuto: dobbiamo giocare di squadra, ma le sue caratteristiche possono permetterci di saltare l’avversario. La formazione? Tra Messias e Saelemaekers non cambia molto, Junior sta bene e ci dà qualche soluzione in più davanti, anche nelle palle inattive. Alexis è pronto a subentrare. Ci crediamo perché sappiamo che possiamo giocare una grande partita”.

20:10

La carica di Onana

André Onana, portiere dell'Inter, parla ai microfoni di Sky: "Stasera dipende dall'Inter? Penso di sì. Sarà una partita difficile, ma vogliamo vincere. Il risultato dell'andata non conta nulla, giochiamo in casa e daremo tutto per vincere davanti ai nostri tifosi. Oggi più che mai abbiamo bisogno dei nostri sostenitori, con loro siamo più forti e ci daranno qualcosa in più per vincere. Leao? Non importa ci sia o no, abbiamo giocato con lui derby di ritorno e Supercoppa. La cosa importante è vincere". Il calciatore camerunese parla anche a Mediaset: "Siamo vicini a un obiettivo, ma oggi sarà una partita difficile. È importante vincere, quello che è successo la scorsa settimana non conta. Leao? Non importa chi gioca, per noi è importante vincere. Senza paura. Oggi è troppo importante per noi: siamo pronti e dobbiamo vincere questa partita".

20:00

C'è una donna nella squadra degli arbitri

Tutta francese la squadra arbitrale di Inter-Milan: il direttore di gara è Clement Turpin, i guardalinee sono Nicolas Danos e Benjamin Pages, il quarto ufficiale è una donna, Stephanie Frappart, mentre al Var c'è Jerome Brisard. Il fischio d'inizio della partita è fissato alle ore 21.

19:45

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Lautaro Martínez. A disp.: Cordaz, Handanovic; Bellanova, D'Ambrosio, De Vrij, Gosens; Asllani, Brozovic, Gagliardini, Stankovic; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunic; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Nava; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær; Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere, Origi, Rebic. All.: Pioli.

19:40

Sesto derby di Milano in Champions

Quello che va in scena stasera è il sesto derby di Milano valido per la Champions League: nel maggio 2003 il Milan eliminò l'Inter in semifinale grazie a un gol in trasferta dopo un doppio pareggio (0-0 e 1-1). Nell'aprile 2005 i rossoneri ebbero nuovamente la meglio imponendosi 2-0 e 3-0 (a tavolino, 1-0 sul campo) nei quarti di finale. C'è poi il precedente di mercoledì scorso, quando l'Inter si è imposta per 2-0.

