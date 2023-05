Pioli si arrabbia in diretta tv con Costacurta: "Non è corretto quello che dici"

Pioli 'a muso duro' con Costacurta

"Non sono d'accordo con te - ha detto il tecnico del Diavolo rispondendo ai microfoni di Sky a una domanda dell'ex difensore rossonero -. Non è giusto parlare di voglia dei giocatori, visto che hanno dato il massimo all'andata e al ritorno. L'Inter ha meritato di vincere e gli facciamo i complimenti, ma parlare di voglia non mi sembra corretto". Pioli fa comunque i complimenti alla sua squadra: "Se uno è obiettivo e vede il percorso di questo gruppo, il più giovane a vincere uno scudetto, non può che giudicarlo positivamente. Certo che uscire in semifinale e in un derby fa male - ammette l'allenatore del Milan -, ma abbiamo fatto una grande Champions. In campionato invece ci è mancato qualcosa ma ho invitato i miei calciatori a ripartire subito, perché non possiamo chiudere la stagione solo con negatività. C'è un'ottima base su cui costruire".