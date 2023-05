Inter, Dimarco capo ultras fa venire giù lo stadio: "Chi non salta rossonero..."

MILANO - Una finale di Champions League è il sogno di ogni calciatore e raggiungerla battendo il Milan in un doppio emozionante derby era quello di Federico Dimarco, esterno dell'Inter che in nerazzurro è cresciuto fin dai tempi delle giovanili. Un senso di appartenenza totale per lui, che alla fine della semifinale di ritorno si è 'trasformato' in un ultrà facendo tremare San Siro.