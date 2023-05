I tifosi dell'Inter sfottono Pioli dopo il ko Champions: il coro è virale

MILANO - È stata una serata storica per i tifosi dell' Inter , che ha trionfato nel doppio derby di semifinale contro il Milan . Dopo il triplice fischio il San Siro è esploso di gioia, tra i cori dei tifosi nerazzurri ai quali si è unito anche Dimarco che si è impossessato del microfono . La festa è continuata anche fuori dallo stadio, con i tifosi che hanno continuato a cantare. Tra i tanti, c'è stato un coro verso Pioli che è diventato virale sui social.

Inter, il coro contro Pioli è virale sui social

Sono apparsi, infatti, numerosi video dei tifosi dell'Inter mentre cantano il celebre "Pioli is on fire", il coro dei tifosi del Milan che ha accompagnato la cavalcata Scudetto della scorsa stagione. Un coro che nessun tifoso rossonero ha cantato ieri alla fine della semifinale e che è stato usato come sfottò verso il tecnico.