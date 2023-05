Inter d'oro: 80 milioni d'incassi a San Siro (e c'era chi voleva abbatterlo)

Com'era la storia che bisognava abbattere San Siro per costruirvi accanto un impianto dalla capienza addirittura più ridotta? È auspicabile che Inter e Milan si concentrino sempre più su soluzioni diverse: lo storico, bellissimo stadio milanese, tempio del calcio mondiale, sta vivendo una stagione straordinaria. Si conferma il teatro di emozioni fortissime per i tifosi che lo frequentano e inietta nelle casse dei due club un fiume di euro. L'Inter ha appena stabilito il nuovo primato assoluto al botteghino: in occasione della semifinale di ritorno con il Milan, disputata alla presenza di 75.567 spettatori, il club nerazzurro ha registrato oltre 12,5 milioni di euro, primato di tutti i tempi per il calcio italiano che ha superato il record stabilito dal Milan soltanto il 10 maggio scorso (10,4 milioni di euro, 75.352 paganti).

Inter, incasso da record

Quattordici delle quindici gare più ricche della stagione in corso si sono disputate al Meazza; nove di esse sono state nerazzurre (totale incassi: 65 milioni 40 mila 386 euro); cinque rossonere (50 milioni 76 mila 759 euro); l'eccezione è rappresentata dall'incontro Napoli-Milan, quarto di finale Champions al Maradona (6 milioni). C'è di più, per l'Inter d'oro. Per la prima volta nei suoi 115 anni di vita, la società ha sfondato il muro degli 80 milioni di euro d'incasso a San Siro, 30 milioni in più rispetto al primato stabilito nella stagione 2019/20, interrotta dal Covid. E ancora: per la prima volta, l'Inter supererà la soglia dei 70 mila spettatori quanto a presenza media alle partite casalinghe nell'arco dell'intera annata agonistica che, fra campionato, Champions e Coppa Italia, contempla 28 appuntamenti, tanti quanti se n'erano contati nel 2009/2010, esaltato dal Triplete. L'ultimo botto arriva dalla tv: Canale 5 ha contato 8.268.000 telespettatori e il 34,92% di share: Inter-Milan è stato l'incontro più visto in chiaro dell'intera stagione. Lunga vita a San Siro.