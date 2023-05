Materazzi intervista Mourinho: ecco cosa è successo oggi a Trigoria

Metti un incontro a Trigoria che, sicuramente, farà emozionare i tifosi dell'Inter, riportandoli con la memoria al Triplete del 2010. Tra la finale di Champions dell'Inter e quella della di Europa League a Budapest della Roma, oggi Marco Materazzi, per un broadcaster internazionale, ha intervistato all'interno del centro sportivo giallorosso José Mourinho. A scattare la foto, come si vede dallo specchio alle spalle di Mou e Materazzi, è stato Rapetti, preparatore oggi della Roma e ieri dell'Inter. A pubblicare le immagini, sui suoi canali, è stato proprio Mourinho: "Sempre insieme a Marco e come la maggior parte delle volte a ridere".