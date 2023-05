Coppa Italia, Gaia canta l'Inno di Mameli prima della finale

ROMA - L'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter sarà cantato da Gaia. La gara è in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma: calcio d'inizio alle ore 21. L'esecuzione dell'inno da parte della cantautrice italo-brasiliana accompagnata dalla banda dell'Aeronautica Militare è prevista immediatamente prima del fischio d'avvio, con formazioni e ufficiali di gara già allineati sul rettangolo verde. Nel proprio curriculum artistico Gaia vanta una finale a XFactor (2016) e, tre anni dopo, la vittoria ad Amici. La sua musica integra taliano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane. Disco d'oro l'album d'esordio Nuova Genesi coi singoli Chega (doppio platino) e Coco Chanel (disco d’oro). Al Festival di Sanremo ha debuttato nel 2021, con Cuore amaro (disco d'oro), dopodiché è arrivato il singolo internazione Boca feat. Sean Paul, disco d’oro. Nell'estate 2021 la tournée "Finalmente in TOUR", Nel novembre 2021 l'esordio su un palco internazione al Corona Capital Festival di Città del Messico, una delle manfestazioni musicali più importanti dell'America Latina, con a Tame Impala, Twenty One Pilots, The Kooks e numerosi altri artisti.