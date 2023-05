Formazioni Fiorentina-Inter, chi gioca e le scelte di Italiano e Inzaghi: diretta

ROMA - Il miglior undici per provare a sollevare la Coppa Italia. Fiorentina e Inter si affronteranno questa sera all'Olimpico di Roma per l'ultimo atto della competizione. In casa Fiorentina Italiano schiera Terracciano in porta. Linea difensiva a quattro composta da Dodo, Milenkovic, Quarta e Biraghi. In mediana a comandare il gioco Amrabat con Castrovilli al suo fianco. Sulla trequarti Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez a supporto di Cabral. QUI INTER: Inzaghi regala ad Handanovic l'ultima "probabile" finale in campo tra i pali. Davanti al portiere sloveno ecco Darmian, Acerbi e Bastoni. Dumfries e Dimarco agiranno sulle fasce, le terre di mezzo saranno proprietà di Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco con Lautaro Martinez c'è Dzeko.