Inter, un bilancio in crescita

La stagione che sta per concludersi sarà ricca per il bilancio dell’Inter, indipendentemente dall’esito delle ultime gare in programma da cui può arricchirsi anche la bacheca. Il risultato è sorprendente, considerando che il 2022/23 si prospettava in salita non beneficiando dei 105 milioni di plusvalenze da Hakimi e Lukaku che avevano alleggerito il rosso 2021/22, comunque pesantissimo (140 milioni di perdita consolidata). Il bilancio di quest’anno darà risultati insperati sul fronte dei ricavi: da diritti Uefa e botteghino, anzitutto. Dalla Champions, grazie al cammino che l’ha portato in finale, il club nerazzurro incasserà almeno 100 milioni contro 62 dell’anno scorso. Resta da stabilire ancora il valore finale del market pool e sapere, soprattutto, se la squadra di Inzaghi alzerà un trofeo che vale 4,5 milioni extra rispetto ai risultati già acquisiti: solo arrivando in finale, l’Inter ha guadagnato 15,5 milioni.