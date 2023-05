Lautaro Martinez si sposa, tutto sulla festa esclusiva: c'è anche Messi

ROMA - Il momento magico di Lautaro Martinez continua, anche fuori dal campo. Dopo il matrimonio con rito civile andato in scena in gran segreto a Milano lo scorso 12 maggio, il bomber nerazzurro e Agustina Gandolfo si sposeranno pure con rito religioso domani. La cerimonia sarà sul lago di Como, più precisamente a Cernobbio, a Villa d’Este. Facile immaginare che sarà presente tutta l'Inter con calciatori, dirigenti e coloro che gravitano nel mondo nerazzurro, ma anche -come riferisce il sito web La Provincia di Como- vip e altri calciatori specie argentini, amici o semplicemente compagni di nazionale del Toro. Il ricevimento come detto, è previsto domani nel super hotel di Cernobbio: oltre ai compagni dell'Inter sarà presente anche Leo Messi.