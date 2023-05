Inter, che record! 1.973.505 spettatori a San Siro

Riduzione del passivo

Tanto che, doverosamente, oggi, in Rete la società ha ringraziato la sua gente, primo e assoluto patrimonio: "I tifosi nerazzurri si confermano i numeri uno in Italia per presenze allo stadio: per il costante supporto e per il calore sempre dimostrato ancora una volta GRAZIE, un grazie moltiplicato per di 1.973.505 volte e ancora una volta di più… Per tutte le emozioni che abbiamo vissuto e per quelle che ci aspettano". Ogni riferimento a Istanbul, che aspetta un esodo di massa, non è puramente casuale. Nei due anni della gestione Inzaghi, grazie ai risultati ottenuti in campionato, in Coppa Italia, in Supercoppa e in Champions League, l'Inter ha registrato introiti oscillanti attorno ai 200 milioni di euro. La campagna di Champions League in corso ha sfondato il muro dei 100 milioni di euro, rispetto ai 62 milioni dell'edizione precedente, mancando ancora la quota market pool. Le previsioni per l'attuale esercizio ipotizzano una riduzione del passivo di almeno 40 milioni di euro. E adesso, sotto con il City. Il meglio deve ancora venire.