Lukaku insieme a Megan Thee Stallion: è nata una nuova coppia?

Nuovo amore per Romelu Lukaku o solo una splendida amicizia? L'attaccante dell'Inter si è presentato al matrimonio del collega Lautaro Martinez in dolce compagnia. Quella della rapper americana Megan Thee Stallion: in rete sono apparse diverse foto dei due seduti uno accanto all'altra e mentre chiacchierano amabilmente in disparte, quasi a cercare un po' di intimità durante il party. Stando ai gossip i due si frequeneterebbero da qualche mese, tanto che la cantante è stata anche in visita a San Siro dietro invito del giocatore nerazzurro. Entrambi hanno un contratto con la Roc Nation, l’agenzia di management e l’etichetta discografica di proprietà di Jay-Z: è probabile pertanto che si siano conosciuti in tali circostanze.