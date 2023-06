Caos Marciniak, è bufera: l'Uefa cambia l'arbitro di City-Inter?

L'Uefa ha designato Szymon Marciniak come arbitro per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City (in programma il 10 prossimo giugno), ma a sorpresa il polacco potrebbe essere sostituito. Il direttore di gara è finito nel caos per la partecipazione ad un evento controverso in Polonia e ora potrebbe essere escluso dalla direzione dell'attesissima finale di Istanbul.