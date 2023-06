Champions, Marciniak arbitrerà la finale Manchester City-Inter: arriva la conferma della Uefa

ROMA - Non cambia l'arbitro della finale di Champions League Manchester City-Inter. Sarà infatti Szymon Marciniak a dirigere l'incontro del 10 giugno . L'arbitro polacco, designato dall'UEFA per la finale di Istanbul, era a rischio sostituzione per le accuse arrivate, dopo aver partecipato a un evento organizzato da esponenti dell'estrema destra polacca dalle posizioni omofobe e razziste. Il direttore di gara si è scusato e si è detto estraneo ai fatti, spiegando alla federazione europea come non fosse a conoscenza della natura dell'evento e delle ideologie degli organizzatori.