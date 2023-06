Formazioni Torino-Inter, chi gioca e le scelte di Inzaghi: diretta

TORINO - Nel Torino, Juric è senza Lazaro e Radonjic. Difesa a tre con Djidji, Schuurs e Buongiorno, Sanabria terminale offensivo, con alle spalle il duo Miranchuk-Vlasic. Nell'Inter turnover ma non troppo in vista della finale di Champions. In avanti dovrebbero scendere in campo Lukaku e Lautaro, lasciando Dzeko a riposo. A centrocampo a riposare dall’inizio dovrebbe essere Barella, con Brozovic e Calhanoglu titolari. Inizialmente in panchina pure Acerbi e Dimarco. Confermata, invece, la fascia destra, con Darmian e Dumfries. Torna a disposizione Skriniar che potrebbe essere impiegato per uno spezzone.