Torino-Inter, le pagelle: Darmian sicuro, Cordaz si riscopre decisivo

Inzaghi (all.) 6,5

Alla fine opta per un’Inter vera. Che scende in campo con l’obiettivo unico dei tre punti e di confermare tutte le recenti certezze.

Handanovic 7

Nel primo tempo regala ai fotografi un bello spunto sul colpo di testa di Singo, nella ripresa è strepitoso quando si distende sul diagonale dell’ex Karamoh.

Cordaz (21’ st) 7

Premio alla stagione vissuta da terzo portiere, prezioso nello spogliatoio si riscopre decisivo in campo con un autentico miracolo su Sanabria.

Darmian 6

Grande ex, resta una solida certezza di questa Inter, ci mette sempre la testa o il piede al momento giusto.

De Vrij 7

Sanabria sarebbe una delle punte più pericolose del girone di ritorno, lo annulla. E nel finale le prende tutte lui.

Bastoni 6,5

Si propone con la consueta frequenza e pericolosità anche dall’altra parte del campo. E dalle sue zone, comunque, non si passa.

Acerbi (21’ st) 6

Spezzone sul centrosinistra, appena entra è subito provvidenziale per sbrogliare una situazione intricata.

Dumfries 6

Padrone della fascia destra, conosce ormai alla perfezione i tempi della doppia fase nell’Inzaghi-pensiero.

Gagliardini 6

La precisione non è il suo forte, ma questa volta resta in partita e fornisce il suo contributo.

Brozovic 7

Suo il gol numero 100 della stagione nerazzurra, una sassata che coglie impreparato Milinkovic. Chiude la stagione in crescendo.

Calhanoglu 6

Non sempre puntualissimo, un intervento in ritardo su Buongiorno gli costa il giallo. Ma quando la palla passa dai suoi piedi gira nella maniera giusta.

Barella (10’ st) 6

Un po’ rifiata, un po’ tiene il ritmo.

Gosens 6

Al piccolo trotto, si dovrà far trovare pronto anche tra una settimana.

Bellanova (28’ st) 6

Fornisce il suo contributo.

Lukaku 6,5

Buongiorno gli si appiccica addosso, ma quando serve se lo scrolla e la sistema per il tiro da 3 punti di Brozovic. È in forma, è in fiducia, si vede.

Lautaro Martinez 6

Gioca col freno a mano tirato, ma gioca. Osannato dai suoi tifosi, è pronto per la finale di Champions.

Dzeko (10’ st) 6

Sarà Dzeko o Lukaku a Istanbul, intanto riprende le misure anche al fianco di Big Rom colpendo anche un palo.