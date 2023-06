Inzaghi impazzito nel finale di City-Inter: entra in campo sull'ultimo angolo

Inzaghi impazzisce: in campo negli ultimi secondi!

Negli ultimi secondi di partita, con l'Inter che aveva conquistato un ultimo calcio d'angolo, Simone Inzaghi ha chiesto a tutti i suoi giocatori di entrare in area. Il tecnico ha richiamato anche l'attenzione di Onana, chiedendogli di salire. Nel farlo, però, Inzaghi è ampiamente uscito dalla sua area tecnica, entrando proprio in campo. Sui social sono diventati virali i video dell'allenatore che, a partita ancora in corso, si trova ben oltre la linea di bordo campo.